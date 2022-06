Barbie: Margot Robbie e Ryan Gosling innamorati sui pattini nelle nuove foto dal set!

Nuove foto dal set del film su Barbie mostrano Margot Robbie e Ryan Gosling mentre pattinano sulla spiaggia, svelando quindi un nuovissimo look delle due star protagoniste di questa pellicola curiosissima. La regista di Piccole Donne Greta Gerwig è alla regia del nuovo film live-action della Warner basato sull'omonima linea di bambole della Mattel.

Dopo aver visto Robbie e Gosling sul set di Barbie con un look da cowboy, ora MRBR Photos ha condiviso una serie di nuove immagini del set della pellicola, che ritraggono i due protagonisti mentre pattinano sulla spiaggia con i loro abiti da esterno abbinati, completi di protezioni al neon per ginocchia e gomiti. In alcune immagini, le star sono circondate da surfisti e frequentatori della spiaggia, mentre in altri scatti stanno solo parlando mentre pattinano, il che presumibilmente è parte della scena che stanno girando.

Le nuove foto del set seguono il look ufficiale della Barbie di Robbie e del Ken a torso nudo di Gosling che la Warner ha diffuso in precedenza. Nel complesso, tutte le immagini definiscono il tono e l'estetica di Barbie, che a quanto pare è sgargiante, opulenta e decisamente camp. È interessante notare che queste non sono le prime immagini che ritraggono Robbie mentre pattina in Barbie; anche alcune foto trapelate in precedenza vedevano l'attrice pattinare accanto ai personaggi misteriosi di America Ferrera e Ariana Greenblatt. Data la scarsità di dettagli, è difficile ricavare qualcosa da queste immagini di Barbie, ma è chiaro che i personaggi principali saranno piuttosto attivi.

Vi ricordiamo che Barbie con Margot Robbie uscirà il 21 luglio 2023 nello stesso giorno di Oppenheimer di Christopher Nolan, distribuito dalla Universal Pictures dopo il divorzio tra il regista di Tenet e la Warner Bros.