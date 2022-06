Barbie, Margot Robbie e Ryan Gosling sono nei guai nel nuovo video dal set

Sappiamo ancora ben poco di ciò che vedremo in Barbie: Greta Gerwig e Noah Baumbach stanno riuscendo a mantenere un altissimo livello di segretezza intorno a uno dei progetti più chiacchierati dell'anno, ma nonostante ciò qualche immagine trafugata dal set ci permette quantomeno di cominciare a farci un'idea di ciò che sarà.

Dopo aver visto Margot Robbie e Ryan Gosling in tenuta da cowboy in alcune foto scattate durante le riprese del film della regista di Piccole Donne e Lady Bird, dunque, un breve video apparso in queste ultime ore in rete ci permette di dare un'occhiata proprio alle star di The Wolf of Wall Street e La La Land in azione.

Si tratta, naturalmente, di una sequenza che ben poco ci permette d'intuire sulla trama del film: nei pochi secondi di video non vediamo altro che Barbie (Margot Robbie) intenta a discutere animatamente con due misteriosi individui vestiti di nero, il tutto mentre Ken (Ryan Gosling) osserva la scena alle sue spalle. Il tutto si conclude con la protagonista che viene portata via dai due uomini di cui sopra.

E voi, che idea vi siete fatti? Che genere di film sarà questo Barbie? Certo è che dalla coppia Gerwig/Baumbach è davvero difficile aspettarsi qualcosa di banale! Qui, intanto, trovate uno strepitoso poster fan-made con una Barbie in stile GTA.