Barbie, Margot Robbie rompe il silenzio sugli Oscar: 'Non c'è da essere tristi'

La mancanza di una nomination per il proprio lavoro come attrice in Barbie non ha demoralizzato Margot Robbie che, durante una conferenza, si è dimostrata poco colpita dall’essere snobbata in tal senso e ribadendo come si senta fortunata nell’aver potuto fare ciò che ha fatto e dicendosi più risentita per la non candidatura di Greta Gerwig.

Dopo aver riportato della polemica a proposito delle candidature agli Oscar riguardanti Barbie, torniamo ad occuparci della questione per condividere le parole della protagonista e produttrice del film campione d’incassi dell’estate 2023.

Durante un incontro portato avanti dal sindacato degli attori, la Robbie ha spiegato il suo punto di vista in merito alle nomination, cercando in qualche modo di spegnere il fuoco delle discussioni: “Non c’è modo di essere tristi quando si sa di essere così fortunati. Ovviamente penso che Greta avrebbe meritato una nomination come regista, perché quello che ha fatto è una cosa che capita una sola volta durante una carriera e una volta nella vita. Sono oltremodo estasiata per le otto nomination, è una cosa pazzesca. Ci siamo proposti di fare qualcosa che cambiasse la cultura, che la influenzasse e che avesse una sorta di impatto. E lo ha già fatto molto di più di quanto non potessimo immaginare. E questa è davvero la più grande ricompensa che potrebbe derivare da tutto questo”.

Una Robbie estremamente decisa e pungente nel migliore dei modi, che, pur cercando di spegnere le polemiche ha saputo ribadire ulteriormente l’importanza del film con protagonista la bambola Mattel nel contesto di Hollywood e di una società che, probabilmente, ha avuto bisogno di un’opera di questo tipo, a prescindere dai premi e da un riconoscimento più importante durante la stagione dei premi.

In attesa di capire quante statuette riuscirà a portarsi a casa il film della regista di Lady Bird, vi lasciamo alla nostra recensione di Barbie.