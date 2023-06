Barbie, Margot Robbie rivela quante riprese ha richiesto la scena iniziale del piede

Riprendere un piede con la videocamera può sembrare estremamente semplice, eppure, stando alla recente dichiarazione di Margot Robbie, non lo è affatto: per ottenere la scena iniziale di Barbie, la troupe ha richiesto ben otto tentativi!

Inoltre, l'attrice ha voluto che il piede fosse effettivamente suo e non quello di una controfigura. "Non mi piace quando qualcun altro utilizza le mie mani o i miei piedi in un inserto" ha aggiunto. In un'altra occasione, Margot Robbie di Barbie ha svelato l'ispirazione alla Hollywood classica ben visibile nella pellicola.

Diretto da Greta Gerwig, Barbie è il primo adattamento cinematografico live aciton della celebre serie della Mattel e comprende attori del calibro di Ryan Gosling (Ken), America Ferrera (Gloria), Michael Cera (Allan) e Ariana Greenblatt (Sasha). Il film racconta la storia di Barbie, la quale, dopo essere stata cacciata da Barbieland, si reca nel mondo reale alla ricerca della felicità.

La produzione è iniziata addirittura nel novembre 2009, quando Mattel firmò l'accordo con la Universal Pictures e Laurence Mark, ma il progetto non andò in porto. Infine, nel 2014 ha collaborato con Sony Pictures – l'attrice candidata come protagonista era Amy Schumer. Purtroppo, però, nell'ottobre 2018 i diritti cinematografici per la Sony erano in scadenza, così sono passati alla Warner Bros. Quanto alle riprese, sono iniziate nel marzo 2022 agli Studi Leavesden in Inghilterra per poi concludersi il 21 luglio dello stesso anno, con un budget di oltre 100 milioni di dollari.

Il film debutterà al cinema il 20 luglio 2023. Dal 21 giugno, invece, è possibile acquistare i biglietti per Barbie.