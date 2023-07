Barbie, Margot Robbie ha un rimpianto: 'L'assenza di QUELLA scena? Non è una vittoria'

Su Barbie gravavano inevitabilmente delle aspettative enormi e, che queste siano state soddisfatte o meno, una cosa è certa: il film di Greta Gerwig ha preso una strada tutta sua infischiandosene bellamente di ciò che l'opinione pubblica si aspettava di vedere, compresa una scena la cui presenza era ritenuta praticamente scontata.

Stiamo parlando della scena del bacio tra Barbie e Ken, clamorosamente assente nel film che ci ha presentato uno strepitoso John Cena in versione Ken Sirenetto: una scelta incomprensibile per buona parte dei fan e delle fan che si aspettavano di vedere almeno una volta le labbra di Margot Robbie e Ryan Gosling toccarsi o quantomeno sfiorarsi.

Una decisione della quale la diretta interessata e la sua cerchia di amiche hanno dovuto prendere atto, seppur non nascondendo il proprio rimpianto: "Ah, no! Non è stata una vittoria per me. Tutte le mie amiche mi dicevano tipo: 'Hai fatto un intero film con lui e non vi siete baciati? Che cos'hai che non va! Pensavamo che fosse un tuo dovere!'" sono state le parole di Margot Robbie.

"Io ero tipo: 'Lo so, non posso depennare questa dalla lista'" ha quindi concluso l'attrice. E voi, cosa ne dite? Una scena del genere avrebbe fatto guadagnare punti al film? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono le chance di vedere un sequel di Barbie.