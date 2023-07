Barbie, Margot Robbie protagonista anche dietro le quinte con pigiama party e pink days

Manca davvero poco all’uscita nelle sale di Barbie, diretto da Greta Gerwig e con protagonisti due star del calibro di Margot Robbie e Ryan Goslin. Grazie alle ultime interviste promozionali, abbiamo scoperto dei simpatici aneddoti di quello che capitava sul set del film a telecamere spente, con la Robbie, a quanto pare, assoluta protagonista.

Dopo avervi riportato le parole della regista di Barbie a proposito della scelta di Ryan Gosling come Ken, oggi ci addentriamo più in profondità nel dietro le quinte del nuovo film sulla storica bambola grazie alle rivelazioni fatte da Simu Liu a People per la realizzazione di un’edizione speciale del magazine dedicata al lungometraggio.

Simu Liu, uno dei Ken del film ha raccontato come Margot Robbie abbia cementato il gruppo di attrici durante le riprese: “Margot è stata grande. Ha fatto un pigiama party con le Barbie prima che cominciassero le riprese e ai Ken era permessa solo una visita veloce o una telefonata per salutare. Ci siamo assicurati di fare la nostra parte senza essere invadenti con la nostra preseza. E tutte le Barbie e i Ken avevano una chat di gruppo".

Quella del pigiama party però è stata solo una delle attività portate avanti dall’interprete di Harley Quinn sul set di Barbie: Issa Rae ha raccontato che la Robbie e suo marito, co-produttore del film, tenevano delle serate cinematografiche, mentre Ryan Gosling ha parlato dei giorni in rosa creati dall’attrice e in cui ogni membro della produzione avrebbe dovuto indossare qualcosa di rosa, pena una multa da devolvere in beneficenza.

Queste le parole di Gosling: “Margot teneva questo giorno in rosa una volta a settimana, e ognuno doveva indossare qualcosa di rosa. E se non lo facevi venivi multato. Se ne andava in giro a raccogliere le multe da donare in beneficenza. La cosa davvero speciale è rappresentata dall’entusiasmo dei membri maschi della troupe. Alla fine del film si sono riuniti, hanno messo insieme i soldi, e hanno fatto delle magliette rosa con le frange arcobaleno. È stato il loro modo di mostrare rispetto e ammirazione per ciò che Margot e Greta stavano creando. Era quasi come quella scena di L’attimo Fuggente in cui tutti salgono sulla scrivania e dicono: ‘O capitano! Mio capitano”.

Di sicuro un ambiente di lavoro stimolante e divertente, quello costruito sul set di Barbie, dunque. E a proposito di stranezze vi lasciamo alle parole di Greta Gerwig a proposito delle riprese di Barbie a Venice Beach.