'Barbie', Margot Robbie e le aspettative dei fan: 'non ha senso giocare facile'

In seguito alle foto trapelate dal set di Barbie, la concitazione del pubblico è aumentata vertiginosamente e insieme ad essa anche la pressione sugli attori. Quest'ultima però sembra essere stata accolta con serenità e intraprendenza dall'attrice principale, nonché futura Barbie: Margot Robbie.

"Le persone hanno un trasporto molto forte. Ma lo preferisco di gran lunga rispetto all'indifferenza generale. Ora, voglio sovvertire le vostre aspettative. E' molto più spaventoso, ma è anche un gran punto di partenza", ha affermato l'attrice in una recente intervista per Vanity Fair. Si direbbe dunque che Margot Robbie riconosca l'importanza di un'attenzione così aitante nei confronti di Barbie, e che non ne sia affatto intimorita. D'altronde, come anticipato dalla dichiarazione, ogni previsione del pubblico potrebbe rivelarsi erronea: "Realizzare un film scontato su Barbie sarebbe un'impresa decisamente semplice, e non ha senso giocare facile".

Barbie uscirà nelle sale il 21 Luglio 2023. L'attesa è ancora tanta, ma le foto del set e le dichiarazioni di Gosling sulla sceneggiatura di Barbie cominciano a creare le fondamenta per un film dalle potenzialità sorprendenti. Gli autori sono Noah Baumbach e Greta Gerwig, ma la regia è strettamente affidata a quest'ultima. Se seguite la regista (nonché attrice) e/o avete avuto l'occasione di dare un'occhiata ai prodotti di cui è autrice, sarà per voi facile intuire il taglio del tutto personale che darà a Barbie. Ciò che è certo, come traspare dalle parole di Margot, è di non dare per scontato nulla.

approccio al personaggio di Barbie di Margot Robbie

foto trapelate dal set di Barbie