Barbie? Margot Robbie preferiva lo stile goth: 'Ascoltavo solo heavy metal'

Margot Robbie potrà sembrare a molti la scelta perfetta per il ruolo di Barbie, e probabilmente lo sarà: qualche anno fa la star di C'era una Volta a... Hollywood e The Wolf of Wall Street non l'avrebbe però pensata così, almeno stando a quanto la diretta interessata ci racconta di sé stessa e della sua adolescenza.

Pur avendo definito Barbie un sogno realizzato, Robbie ha infatti definito la sé stessa del passato come una ragazza, almeno nello stile, parecchio distante da ciò che rappresenta la storica bambola targata Mattel: uno stile, quello della giovanissima Margot, se vogliamo più vicino a quello della Mercoledì di Jenna Ortega che a quello del personaggio che la nostra è ora chiamata a interpretare.

"Ascoltavo solo musica heavy metal, mi tingevo i capelli di nero e li tagliavo solo con delle lamette. Quindi sì, tipo goth" sono state le parole con cui Margot Robbie ha descritto la sé stessa adolescente. Non che si tratti di un'assoluta novità: più volte, ad esempio, la star di The Suicide Squad ha ostentato il suo amore per band come gli Slipknot: i suoi gusti, insomma, non sono mai stati un segreto! Goth o meno, comunque, Margot Robbie sembra già piuttosto convincente nel suo nuovo ruolo nel trailer del Barbie di Greta Gerwig.