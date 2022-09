Barbie, Margot Robbie mortificata per le foto trapelate dal set: 'Stavo morendo dentro'

Nel corso di un'intervista rilasciata al The Tonight Show con Jimmy Fallon, Margot Robbie ha rivelato di essersi sentita a dir poco mortificata per le foto di Barbie trapelate nel bel mezzo delle riprese e che in brevissimo tempo sono trapelate su tutti i social network.

"Non posso dirti quanto fossimo mortificati", ha detto l'attrice. "Qualcuno può pensare che noi fossimo li a ridere e a divertirci, ma in realtà stavo morendo dentro. Stavamo tutti morendo. Pensavo, questo è il momento più umiliante della mia vita".

Il presentatore Jimmy Fallon ha poi chiesto a Margot Robbie se si era resa conto che le foto in questione sarebbe state analizzate in ogni modo possibile e ripostate ovunque sul web e così, la protagonista di Barbie ha detto:

"No! Voglio dire, sapevo che avevamo degli esterni da girare a Los Angeles. Sapevo che ci sarebbe stata una piccola folla di persone e sapevo che con quegli abiti non saremmo passati di certo inosservati. Quindi sapevo che ci sarebbe stata un po' di attenzione, e probabilmente alcune foto sarebbero state pubblicate, ma non come è successo. Tutto è stato così folle. Era come se centinaia di persone guardassero".

Le riprese di Barbie sono terminate e finalmente potremo vedere Margot Robbie nei panni della bambola più famosa di sempre. Quali sono le vostre aspettative su questo film? Ditecelo come sempre nei commenti.