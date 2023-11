Barbie, Margot Robbie: 'Greta Gerwig ha cambiato le regole del gioco'

Il successo di Barbie continua imperterrito: la bambola ha conquistato gli animi di tutti. L'attrice principale (nonché produttrice esecutiva del progetto), Margot Robbie, riflette su come tale successo sia un punto di svolta per tutte le registe donne, celebrando Greta Gerwig.

Durante il Deadline’s Contenders Film, Margot Robbie ha dichiarato: "Non volevo assolutamente provare a creare una Barbie di lusso. Volevo che affrontassimo le cose spaventose così come abbiamo celebrato le cose meravigliose. È proprio per questo che ho cercato Greta, perché pensavo: 'Lei lo farebbe'".

Mentre la Gerwig dà grande credito alle donne in Barbie, la Robbie contrasta l'umiltà della regista e le riconosce i suoi meriti sia presenti che futuri: "Interverrò per dire quello che Greta è troppo umile per dire. Ha letteralmente cambiato il gioco. D'ora in poi sarà tutto diverso grazie a quello che ha fatto lei. È una cosa enorme. E qualcuno si farà avanti con un'altra idea originale che richiede un grosso budget, con una protagonista femminile, e indicherà Barbie e dirà: 'Ma quella ha fatto i soldi'. Tutti diranno: 'Oh, giusto, dobbiamo dare il via libera a questo'. Ed è fantastico", ha continuato l'attrice.

