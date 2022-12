Barbie, Margot Robbie sul film di Greta Gerwig: 'È quello che avete sempre sognato'

Nel corso dei consueti appuntamenti annuali Actors on Actors organizzati da Variety, è andata in scena la chiacchierata tra Carey Mulligan e Margot Robbie, che hanno collaborato recentemente in Una donna promettente (prodotto da Robbie). Quest'ultima ha anticipato qualcosa su Barbie, film di Greta Gerwig e del quale sappiamo ancora pochissimo.

La casa di produzione di Margot Robbie, la LuckyChap Entertainment, si è assicurata i diritti della storia per il film e ha ammesso che la regista Greta Gerwig era sempre stata la sua prima scelta per dirigere il progetto.

Parlando con Carey Mulligan, l'attrice ha anticipato: "Ci sto lavorando da circa quattro o cinque anni - è un progetto della LuckyChap. E abbiamo cercato Greta [Gerwig]. C'erano forse tre persone con cui avremmo voluto fare un film di Barbie, e io pensavo: "Se lei dice di no....". E grazie a Dio ha detto di sì. È semplicemente fantastica".

Carey Mulligan ha poi chiesto: "Nel film fate case di Barbie giganti?", Robbie ha risposto: "Le case dei sogni? Vedrete delle case da sogno. E sarà tutto ciò che avete sempre sognato".

Greta ha recentemente ammesso di aver temuto che Barbie potesse porre fine alla sua carriera. La regista di Piccole donne era desiderosa di lavorare con Margot Robbie, ma temeva sarebbe stato un terribile errore.

Parlando con Dua Lipa nel suo podcast "At Your Service", la regista 39enne ha detto: "Era qualcosa di eccitante proprio perché era terrificante. Credo che questo sia stato un aspetto importante: 'Oh, no, Barbie'.

"Mi sono sentita come in preda alle vertigini, quando ho iniziato a scriverlo, come se avessi pensato: 'Da dove cominci? "Da dove cominciare e quale sarebbe la storia?". E credo che la sensazione che ho provato sia stata quella di sapere che sarebbe stato un terrore davvero interessante. Di solito è lì che si trovano le cose migliori, quelle che ti fanno pensare: "Sono terrorizzata da questo". Tutto ciò che ti fa pensare: 'Potrebbe essere una svolta per la tua carriera' - allora pensi: 'Probabilmente dovrei farlo'".

Barbie è scritto da Greta Gerwig insieme al partner Noah Baumbach. In conclusione, Margot Robbie ha insistito sul fatto che il pubblico rimarrà davvero sorpreso dal film. Vedremo cosa ne sarà della carriera della regista di Lady Bird dopo l'uscita di questo Barbie: l'hype, comunque, non potrebbe essere più alto di così! Recentemente, intanto, sempre Greta Gerwig ha promesso tanti, straordinari look per il Ken di Ryan Gosling nel film.