Barbie, Margot Robbie a disagio: Greta Gerwig:'I passanti interagivano con Ryan Gosling'

In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, Greta Gerwig ha svelato un aneddoto che riguarda le riprese di Barbie che si sono svolte a Venice Beach. La regista ha raccontato di come la trama del film si sia mescolata improvvisamente alla realtà durante i ciak sul lungomare in pattini con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

"Il modo in cui Barbie agisce a Barbieland è completamente continuo con l'ambiente, anche le case non hanno muri, perché non ha mai bisogno di nascondersi e non c'è niente di cui vergognarsi o imbarazzarsi. E trovarsi improvvisamente nel mondo reale e desiderare di potersi nascondere, questa è l'essenza dell'essere umano. Ma quando stavamo effettivamente girando a Venice Beach, con Margot e Ryan in abiti da pattinaggio al neon, è stato affascinante perché stava accadendo proprio davanti a noi" ha raccontato la regista del film. In attesa di vedere il film al cinema, Barbie è stato bannato in Vietnam per un motivo molto particolare.



Realtà e finzione che si mescolano:"La gente andava da Ryan, gli dava il cinque e diceva 'Fantastico, Ryan stai benissimo!'. E in realtà non dicevano nulla a Margot. La guardavano e basta. Era semplicemente surreale. In quel momento si sentiva impacciata. E in quanto regista volevo proteggerla. Ma sapevo anche che la scena che stavamo girando doveva essere quella in cui lei si sentiva esposta. Ed è stata esposta, sia come celebrità che come donna. Per essere onesti, Ryan ha detto 'Vorrei non indossare questo giubbotto'. Ma era un disagio diverso".



Le immagini di Barbie con Ryan Gosling e Margot Robbie vestiti con abiti da pattinaggio a rotelle al neon sono state le prime foto del film a diventare virali sul web.