Barbie, Margot Robbie è davvero felice della vostra ossessione per i suoi piedi

Dopo aver raccontato come è riuscita a vendere a Warner Bros l'idea di un film su Barbie, l'attrice e produttrice Margot Robbie nel corso di una recente intervista promozionale ha commentato la passione che i suoi fan hanno per i suoi piedi.

Parlando con CinemaBlend per sponsorizzare l'uscita del nuovo film scritto e diretto da Greta Gerwig, la star di Babylon e C'era una volta a Hollywood a ammesso di essere "davvero lusingata" dall'ossessione che i fan online stanno manifestando per i suoi piedi, dopo che questi ultimi sono apparsi in primo piano nel primo trailer integrale di Barbie. L'attrice australiano ha anche notato che il fascino che internet prova nei confronti dei suoi piedi in effetti precede - e di molto - l'uscita di Barbie.

"La primissima volta che mi sono cercata su Google ero da poco entrata nel mondo del cinema e non avevo mai fatto ricerche sul mio nome. E sapete come funziona, tu digiti una parola e internet ti fornisce altre parole per completare la ricerca. Insomma, non ho fatto in tempo a scrivere 'Margot Robbie' che è subito apparso 'Margot Robbie piedi'. Che posso dire, sono davvero lusingata dal fatto che le persone siano appassionate ai miei piedi. Penso che sia adorabile. Non mi sento offesa al riguardo. In realtà lo trovo carino".

Barbie è in programmazione nei cinema italiani da oggi 20 luglio, distribuito da Warner Bros.