Barbie, Margot Robbie conquista i media con il look in rosa nel tour promozionale del film

Margot Robbie è impegnata in questi giorni nel tour promozionale per la stampa di Barbie, il nuovo film diretto da Greta Gerwig, nel quale recita da protagonista. In occasione degli eventi dedicati al film, Robbie propone costantemente degli outfit in rosa per omaggiare il colore prevalente del lungometraggio che arriverà nelle sale a luglio.

Nei giorni scorsi Margot Robbie ha posato per un servizio fotografico pubblicato sull'account social del film, indossando un completo in due pezzi abbinato di Bottega in rosa bubblegum e dei tacchi a spillo rosa di Manolo, comodamente seduta in una Corvette rosa.



Ma non solo. In un evento stampa Margot Robbie ha sfoggiato un altro abito rosa, in totale contrasto con l'abbigliamento tendente al beige del resto del cast, Ryan Gosling compreso, presente al photocall. Che sia una scelta precisa dell'attrice o una richiesta della produzione, l'outfit di Margot Robbie ha catturato l'attenzione dei media internazionali presenti agli eventi stampa del film.



Nel lungometraggio di Greta Gerwig, Barbie (Margot Robbie) vive a Barbie Land e viene cacciata dal paese perché non è ritenuta una bambola dall'aspetto perfetto. Senza un posto dove andare, Barbie parte alla volta del mondo umano, alla ricerca della vera felicità. Barbie è stato classificato PG-13 dalla MPA.



Nel cast del film anche America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman, Hari Nef, Alexandra Shipp e Michael Cera.



Da pochi giorni è possibile acquistare i biglietti per Barbie!