Barbie, Margot Robbie confessa: 'Pensavo che il film non sarebbe stato realizzato'

Il live action di Barbie ha avuto una lunga e complessa gestazione che è passata tra le mani di diversi registi e sceneggiatori prima di arrivare a Greta Gerwig e Noah Baumbach. Dopo aver letto la prima sceneggiatura, Margot Robbie era convinta che non avrebbero mai avuto modo di realizzare quel film.

Insomma, la Robbie non sembra particolarmente positiva nonostante una eccellente prima lettura del copione. Pare che la preoccupazione dell'attrice fosse che la sceneggiatura fosse fin troppo bella per arrivare sul grande schermo. "La prima volta che ho letto la sceneggiatura di 'Barbie', la mia reazione è stata, 'Ah! E' così bello. Peccato che non vedrà mai la luce del giorno'" ha raccontato la Robbie. "'perché non ci lasceranno mai fare questo film.' Ma lo hanno fatto".

Mentre pare siano previste delle riprese aggiuntive di Barbie a Los Angeles, il pubblico ha finalmente ottenuto il primo trailer di questa attesissima pellicola che, propria per la sua natura insolita e particolare, ha avuto anni ed anni di gestazione. Prima di arrivare a Margot Robbie e Greta Gerwig il progetto era passato sotto la lente di tantissime interpreti (tra cui Anne Hathaway e Amy Schumer) e registi prima che la produzione ottenesse effettivamente un lascia passare.

La pellicola darà modo al pubblico di vedere diverse versioni della celebre bambola della Mattel e di Ken. Simu Liu ha parlato della rappresentazione della diversità in Barbie e di come Greta Gerwig fosse stata, all'epoca dei casting, più che cosciente degli attori che aveva deciso di ingaggiare per la pellicola. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!