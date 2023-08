Barbie, per Marc Maron gli uomini che vogliono cancellare il film sono bimbi insicuri

Barbie continua a far parlare di sé, soprattutto in maniera positiva, ma non sono certo mancate le critiche, soprattutto da parte di un certo tipo di pubblico che non ha apprezzato i temi portati avanti dal film con Margot Robbie e Ryan Gosling. Marc Maron, comico e attore, ha attaccato chi critica il film senza usare mezzi termini.

Mentre Barbie continua a macinare record, ci sono i detrattori della pellicola che non sembrano in alcun modo convinti dal lavoro di Greta Gerwig e, in particolare, in molti lamentano un eccessivo femminismo all’interno della narrazione.

Proprio contro questi utenti si è scagliato Maron, che senza pensarci troppo ha definito gli uomini che vorrebbero cancellare il film su Barbie: “Un mucchio di bambini insicuri”.



Infatti, il cinquantanovenne ha spiegato: “Ho visto Barbie e l’ho trovato un ca**o di capolavoro. E non uso questa parola con leggerezza. È come se creasse una sorta di prodotto di intrattenimento ad ampio raggio. Penso soprattutto alle donne. E poi infilarci dentro la politica progressista e il femminismo di base in un modo che sia divertente, informativo e ben eseguito in un contesto che sia completamente coinvolgente è fott*utamente monumentale. E la presa in giro sugli uomini è ispirata e il fatto che certi uomini si siano offesi al punto da cercare di costruirci intorno un’offesa è così imbarazzante per loro. Voglio dire, chiunque non riesca a sopportare i colpi di quel film, deve davvero guardarsi nei pantaloni e decidere di che pasta sia fatto. Voglio dire, Gesù Cristo, che branco di bambini insicuri”.

Parole senza freni quelle del comico e che non faranno altro che alimentare la polemica tra chi ha una certa visione della narrazione della Gerwig e gli altri. In attesa di nuove vicissitudini, vi lasciamo alla nostra recensione di Barbie.