Tutte le Barbie e i Ken del film ritirate dal commercio

Non tutte le Barbie (e non tutti i Ken) escono con il buco. La Mattel negli anni ha sbagliato diversi prodotti e li ha ritirati dal mercato, e questa cosa non è sfuggita a Greta Gerwig, che ha deciso di inserirle anche nel suo film: pronti a scoprire quali?

Cominciamo subito con il cane a casa della Barbie stramba, cioè Tanner. Viene direttamente dalla linea Barbie & Tanner, in cui appunto la bambola aveva un cane che... sì, espelleva escrementi proprio come vediamo nel film. E li si potevano persino raccogliere con una specie di paletta che li tirava su perché erano magnetici. Il problema è che le parti più piccole del set venivano ingoiate dai bambini quindi la Mattel ha deciso di toglierlo dal mercato.

Poi c'è la Barbie incinta, Midge, che già il film sottolinea più volte come non proprio la migliore delle idee. Lanciata sul mercato ma ritirata perché i genitori temevano che incoraggiasse le loro figlie pre-adolescenti a rimanere incinta molto presto, quindi la Mattel è corsa ai ripari.

E Barbie Video Girl? Per questa bambola avevano pensato di inserire una videocamera funzionante nel petto con tanto di schermo dietro e cavo per collegarla al pc. Tutto bene? No, perché la polizia temeva che quella videocamera potesse essere utilizzata per scopi che non erano proprio legati al gioco con le bambole quindi è stata rimossa dal mercato.

C'era poi la sorella minore di Barbie, Skipper. Fin da subito l'idea non aveva preso molto piede, così Mattel decise di modificarla in corso e permetterle di crescere per diventare come la sorella. Letteralmente. Come vediamo nel film, la bambola poteva essere allungata per farla diventare più grande, solo che le si poteva allungare anche il seno e questa cosa ai genitori non è proprio piaciuta, quindi via la bambola dal mercato.

E i Ken? Ne vediamo due nel film che sono stati ritirati dalla vendita. Il primo è Ken con l'orecchino, tolto dal mercato per una motivazione che oggi sembra assurda: in tanti nel 1993 si erano lamentati con la Mattel del fatto che sembrasse omosessuale. L'ironia è che è stato uno dei Ken più venduti di sempre. L'altro è Sugar Daddy Ken, che già dal nome capite come non sia stata la più felice delle scelte in quanto a marketing.

Ma voi le conoscevate queste bambole? Ne avevate qualcuna? Ditecelo nei commenti e ricordate di leggere la nostra recensione di Barbie e sappiate che se per caso Barbie vi ha fatto arrabbiare ha raggiunto il suo obbiettivo.