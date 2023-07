Barbie, per Kate McKinnon lavorare con la produzione 'è stato il massimo'

Kate McKinnon è tra le gli attori più eccentrici nel trailer di Barbie e appare come un'anziana saggia che spinge Margot Robbie a iniziare un viaggio nel mondo reale verso la verità e la conoscenza di se stessa.

Una scena che potremmo definire già iconica con il personaggio di McKinnon, il cui nome non è ancora stato rivelato, che pone Barbie davanti a una scena: Barbieland rappresentata da tacchi a spillo rossa e il mondo reale simboleggiato da un sandalo Birkenstock. Anche lo stesso personaggio ha un aspetto eccentrico, quasi come se una bambina avesse scarabocchiato la sua faccia con i pastelli colorati.

La barbie di McKinnon che sarà certamente importante nel percorso di Barbie ha dichiarato a ComicBook che è stato per lei un vero onore recitare con una produzione di alto livello: "Tutti coloro che hanno lavorato nella produzione di questo film, come artisti, scultori, designer sono persone incredibili. Mi sono sentita dentro una tela: il solo fatto di indossare e camminare intorno alla loro arte mi ha fatto pensare: 'Oh mio Dio, questo è il massimo, e non voglio tornare a casa'".

Le prime reazioni a Barbie sono entusiasmanti: il film sulla celebre bambola Mattel arriverà nelle sale il prossimo 20 luglio raccontando le imperfezioni di Barbieland e della stessa Barbie che è alla ricerca di risposte nel mondo reale.