Barbie, John Cena sul suo coinvolgimento nel film:'È stata una fortunata coincidenza'

John Cena in questo periodo è impegnato nel tour di Fast X ma nel corso di un'intervista ha parlato del suo coinvolgimento nel prossimo film di Greta Gerwig, Barbie, nel quale interpreta una versione di Ken con la coda di tritone. L'ex wrestler ha spiegato a Entertainment Weekly in che maniera si è concretizzato il suo ingaggio.

"Non ho mai lavorato con Margot [Robbie] prima. Ci siamo letteralmente incontrati casualmente come amici. Fast X si stava girando dall'altro lato della strada di Barbie. E mi ha chiesto 'Perché non fai Barbie?'. Ho detto 'Ci ho provato!'. E Margot prende molte decisioni su questo argomento e allora ho detto 'Bene, farò tutto ciò di cui hai bisogno'".



John Cena - il cui personaggio potrebbe avere una storia con Dua Lipa - partecipa al film nei panni di Merman Ken (Ken con la coda di tritone), una delle tante star ad assumere il ruolo della controparte maschile del personaggio di Robbie, che sarà lei stessa affiancata da altre varianti di Barbie.



Nel materiale promozionale il Ken principale, interpretato da Ryan Gosling, è affiancato da Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans e Kingsley Ben-Adir, tutte versioni differenti di Ken.



Il ricco cast del film comprende anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef e Alexandra Shipp.



Scoprite il nuovo teaser trailer di Barbie, in attesa dell'uscita del film quest'estate. Per Greta Gerwig si tratta del terzo film da regista dopo la co-regia del suo primo film condivisa con Joe Swanberg.