Barbie, John Cena avrà una storia con il personaggio di Dua Lipa?

Mentre il pubblico attende con ansia l'uscita di Barbie di Greta Gerwig, arriva la notizia che un altro personaggio dello spettacolo, amatissimo dal pubblico, sarà nel cast ufficiale del film: si parla di John Cena.

Che ruolo rivestirà il l'attore e wrestler americano?

L'interesse amoroso di Dua Lipa. Ebbene sì, vedremo proprio questa coppia insieme. Non è però ancora chiaro se Cena interpreti una bambola Ken, oppure una bambola WWE.

Dua Lipa, invece, sarà una magnifica Barbie sirena. Infatti, fonti riportano che: "Dua è stata a Londra per le riprese di Barbie e si è davvero immersa nel film. È una sirena meravigliosa e si è molto divertita ad interpretare il ruolo e a renderlo il suo". Gli ultimi post del film di Greta Gerwig mostrano infatti un carosello di poster di ogni singolo personaggio. Dopo Margot Robbie, Kingsley Ben-Adir, Hari Nef, Emma Mackey, appare lei: una bellissima sirena blu dalla chioma lunghissima.

Chiaramente il grosso del lavoro per il personaggio interpretato dalla cantante sarà fatto in post-produzione: "Ci saranno molti effetti speciali per ottenere un risultato perfetto sullo schermo, quindi le riprese sono state un po' strane".

