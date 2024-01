Barbie, Jodie Foster:'La mentalità adesso è cambiata grazie al successo del film'

Il successo di Barbie ha colpito non solo gli spettatori ma anche gli addetti ai lavori e i colleghi di Greta Gerwig. La star di True Detective: Night Country Jodie Foster ha speso parole di grande apprezzamento nei confronti del film della collega, grazie al contributo fondamentale nel cambiamento della mentalità comune.

"Ho avuto il privilegio di poter far parte del settore sin dagli anni '60, '70, '80, '90 e così via. La progressione o il miglioramento del nostro pubblico si traduce in una sorta di nuova riflessione su chi sono le voci marginalizzate. Ai vecchi tempi, vedevano le donne come un rischio. Non capisco perché ci vedessero come un rischio: siamo il 50% della popolazione!" ha dichiarato a Variety l'attrice. Su Everyeye potete leggere la recensione di True Detective: Night Country, serie nella quale interpreta il capo della polizia Liz Danvers.



Grazie a Barbie qualcosa è cambiato:"Questa mentalità è cambiata adesso. Con un grande successo come Barbie hanno dato a Greta Gerwig, che aveva realizzato due film principalmente indipendenti, le chiavi del regno e le hanno detto 'Ti diamo il nostro bambino più importante', insieme a tutti i soldi per sostenerlo. È qualcosa di nuovo per le donne, spero continui" ha spiegato.

Le rimostranze dell'attrice ai cinecomic:"È una fase che è durata un po' troppo a lungo ma è una fase, ho visto tante fasi diverse" si sono estese anche alla nuova generazione.

Jodie Foster ha criticato la Generazione Z, definendola 'irritante' per l'atteggiamento in alcune occasioni. Dichiarazioni che hanno acceso parecchie polemiche intorno alla star di Il silenzio degli innocenti.