Barbie, per Issa Rae la scena della danza è stata 'il giorno peggiore della mia vita'

Il set di Barbie non è stato sempre e solo gioioso per una star del film diretto da Greta Gerwig. Issa Rae ha confessato di aver odiato la preparazione della scena di danza in cui il cast balla sulle note di Dance The Night di Dua Lipa. Una delle sequenze cult del film non rappresenta in realtà un ricordo piacevole per l'attrice.

Intervistata da The Hollywood Reporter, Issa Rae ha dichiarato:"Fare la canzone di Dua Lipa e ballarci sopra è stato il mio peggior incubo. È stato il giorno peggiore della mia vita" ha affermato l'attrice.



Rae ha specificato che il primo giorno ha dovuto imparare la coreografia di Dance The Night per il giorno immediatamente successivo:"Non avevamo nemmeno il testo della canzone, Greta diceva 'Oh, sarà una canzone di Dua Lipa', ma avevamo solo la base strumentale quindi pensavo 'Che cosa cavolo è questo? Cosa sto ballando?'".



In ogni caso Issa Rae ha adorato lavorare al film e l'unione che si è creata nel gruppo grazie a Greta Gerwig, che pare si sia portata una pietra magica sul set di Barbie:"Siamo uscite insieme una sera in un club, abbiamo vissuto un paio di altre notti pazze quindi [Gerwig] era tutta concentrata nel facilitare momenti di unione. Ne siamo uscite migliori. Abbiamo fatto molte attività fuori dal set che non sarebbero sembrate adatte per Barbie" ha spiegato.



Issa Rae interpreta la versione presidente di Barbie nel film con Margot Robbie e Ryan Gosling. Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, uno dei film simbolo del 2023.