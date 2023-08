Barbie impressionante, Gran Turismo trema al box office USA: chi arriverà primo?

Facilitato da una falsa partenza di Gran Turismo, nuovo film di corse basato sul popolare videogame Playstation, la mega-hit del box office mondiale Barbie potrebbe tornare in testa alla classifica del botteghino nord-americano durante il suo sesto week-end di programmazione.

Questo perché Gran Turismo di Sony è partito a ribasso rispetto alle aspettative con appena 5,3 milioni di dollari in anteprime di giovedì 24 agosto, più altri 3,2 milioni di dollari incassati da venerdì 25 agosto, per un giorno d'apertura totale da 8,5 milioni di dollari e nuove proiezioni che indicano un primo week-end domestico da 16,5 milioni di dollari. Tuttavia, questo fine settimana in Nord-America si festeggerà la Giornata Nazionale del Cinema - il corrispettivo dei nostri CinemaDays, che abbassano il prezzo del biglietto - e ciò potrebbe facilitare una nuova avanzata di Barbie.

Secondo gli analisti, infatti, col prezzo del biglietto ridotto a 4 dollari il pubblico di fan potrebbe tornare in sala appositamente per Barbie, che dopo un venerdì da 4 milioni di dollari ora punta ad un sesto fine settimana da 15,7 milioni di dollari: Gran Turismo è avvisato, chi taglierà il traguardo per primo per salire sul gradino più alto del podio? Gli incassi di domenica 27 agosto decideranno la gara, con il vincitore che probabilmente sarà eletto solo con i riconteggi di lunedì 28 agosto. Ovviamente, comunque, il vero obiettivo del film Warner Bros rimane Super Mario Bros e il titolo di miglior incasso del 2023 a livello globale, con una differenza di circa 50 milioni che sarà sensibilmente accorciata (se non superata) quando saranno conteggiati gli incassi di tutti i mercati del week-end in corso.

Nel frattempo in Italia Barbie è arrivato a quota 29,9 milioni di euro, con la possibilità che il traguardo dei 30 milioni sia già stato superato e verrà ufficializzato dopo i riconteggi degli incassi di sabato 26 agosto. Ad ogni modo questa soglia sarà varcata oggi domenica 27 agosto, quando Barbie entrerà nella top10 dei migliori incassi di tutti i tempi al box office italiano.