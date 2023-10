Barbie, I'm Just Ken rischiava di essere tagliata! La battaglia di Greta Gerwig

Il film Barbie di Greta Gerwig ha conquistato i cinema di tutto il mondo nel 2023, rilanciando il merchandising di uno dei più grandi successi Mattel nella storia della cultura pop. Uno dei momenti maggiormente significativi del film è la canzone I'm Just Ken, interpretata da Ryan Gosling e parte del cast.

Una canzone che avrebbe potuto essere tagliata dal lungometraggio. Ne ha parlato la regista, Greta Gerwig, al BFI London Film Festival, spiegando di aver dovuto lottare per permettere alla canzone di essere inclusa nel film:"Nella sceneggiatura c'era semplicemente scritto 'E poi diventa un balletto da sogno e lo risolvono ballando'. C'è stato un grande meeting in cui la cosa è andata più o meno così 'Ne hai bisogno?'. E ho pensato 'Ogni cosa in me ne ha bisogno'. Mi dicevano 'Cosa intendi? Che cos'è un balletto da sogno?' E io ho pensato 'Un balletto da sogno? Da dove comincio!'".



Gerwig ha proseguito:"Dicevo una cosa del tipo 'Se la gente potesse seguirlo alla Cantando sotto la pioggia, penso che staremo bene. Penso che la gente saprebbe di cosa si tratta'. Quindi, quello era il grande punto di riferimento. Anche se tutto mi sembrava giusto e mi dava così tanta gioia nel modo in cui lo facevamo, pensavo anche 'Oh, no. Potrebbe essere semplicemente terribile ma ora mi sono impegnata'".

Ryan Gosling era entusiasta dello script di Barbie, e l'ha definito il migliore che abbia mai letto. Margot Robbie interpreta Barbie nel film insieme a Ryan Gosling nel ruolo di Ken.