Barbie, anche Hilary Clinton appoggia Greta Gerwig e Margot Robbie dopo l'esclusione

Nelle ultime ore, se si è addentro al settore cinematografico, saprete di quanto si stia discutendo in merito alla scelta fatta riguardo ai candidati all'Oscar di quest'anno. Ebbene il film Barbie è tra questi, e partecipa pure in più di una categoria. Tuttavia, anche in questo caso non mancano le polemiche.

Se leggete le candidature agli Oscar 2024 di certo ne avrete un quadro più chiaro, ma altrimenti vi basti sapere che la pellicola diretta da Greta Gerwig è tra i papabili vincitori nella categoria miglior film e miglior attore, con Ryan Gosling candidato al posto di Margot Robbie.

Tuttavia, tra le otto nomination, non è presente quella relativa alla miglior regia, ciò ha ovviamente portato verso l'esclusione anche della cineasta stessa. Tutto questo ha fatto muovere non poco le acque del fandom legato a Barbie.

Tra questi però, c'è anche una inaspettata Hilary Clinton, la quale si è sentita di postare sui social un messaggio diretto alle due escluse, esortandole a non dimenticare il loro valore artistico anche di fronte ad una sconfitta, secondo lei immeritata.

Così si legge nel post: "Greta e Margot, anche se può essere triste vincere al botteghino ma non portare a casa l'oro, valete entrambi molto più di Kenough".

