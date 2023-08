Barbie meglio di Harry Potter: i record fanno mangiare la polvere a I doni della morte 2!

Barbie ha già superato il miliardo di dollari e con un altro week-end senza grande competizione è impossibile prevedere fin dove riuscirà ad arrivare il nuovo film di e con Margot Robbie, ma in attesa dei nuovi dati di incasso vale la pena fermarsi un attimo ad esaminare i risultati ottenuti finora.

Nel corso di queste settimane, infatti, Barbie ha raggiunto alcuni traguardi davvero impressionanti, diventando ad esempio il primo film diretto da una donna a raggiungere l'incasso di 1 miliardo di dollari nel mondo. Ma, tra gli altri record, bisogna aggiungerne un altro, dato che Barbie ha superato Harry Potter e I doni della morte: Parte 2 come il film targato Warner Bros a raggiungere il tetto del miliardo nel minor numero di giorni.

Questo particolare primato di velocità durava dal 2011, anno di uscita dell'ultimo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi fantasy di JK Rowling, e si attestava sui 19 giorni; Barbie invece ha raggiunto il miliardo in 17 giorni, battendo il record di Harry Potter con due giorni d'anticipo. Senza contare poi che quello di Harry Potter rappresentava il finale di una saga seguita da milioni di fan in tutto il mondo per un intero decennio, mentre Barbie ha ottenuto questo risultato con un 'film di origini'.

Non a caso all'inizio Warner Bros non era proprio convintissima di voler realizzare il film: è stata proprio Margot Robbie a convincere lo studio a fare Barbie, promettendo ai dirigenti che la pellicola sarebbe riuscita ad incassare almeno un miliardo di dollari...Ma probabilmente neanche lei pensava che ci sarebbe riuscita a tempi record!