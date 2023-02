Barbie, Hari Nef confessa:'Penso mi abbiano presa perché non sono stata falsa'

Barbie di Greta Gerwig è uno dei film maggiormente attesi del 2023, nonostante si sappia ancora molto poco sulla trama con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Intervistata dal New York Times, l'attrice Hari Nef ha raccontato il motivo per il quale, a suo dire, è stata scelta per recitare nel film.

"Ho interpretato un sacco di stronze. Non sono un'ingenua. Io scrivo e molte delle stronze che ho interpretato sono anche scrittrici, pensatrici. Sveglie. 'Stronza' è spesso un sostituto per intelligente, articolata, supponente, queer, non convenzionalmente femminile o non convenzionalmente bella. Penso che la cosa di Barbie sia successa perché non ho fatto la stronza, non ho fatto la stupida e non ho fatto la falsa durante il provino" ha dichiarato Nef.

L'attrice interpreterà una delle versioni di Barbie nel film. La scorsa estate Greta Gerwig ha elogiato Hari Nef e la sua audizione:"Ho visto il nastro dell'audizione di Hari [Nef] per Barbie e ho dato di matto. Sono corsa nell'ufficio del produttore con un computer, ho premuto play e ho detto 'Ecco fatto. Questo è il nostro film'. Aveva una gioia, una giocosità e un brillante e intelligente umorismo che rispecchiava esattamente il tono: consapevole ma non irriverente, vivace ma non insulso".



Il film è il primo adattamento cinematografico live action della celebre bambola della Mattel e famosa in tutto il mondo.

Sul nostro sito trovate il trailer di Barbie. Nel cast del film oltre a Margot Robbie nel ruolo della protagonista e Ryan Gosling nei panni di Ken anche America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae e Michael Cera.