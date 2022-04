Barbie: anche Hari Nef nel cast del nuovo film di Greta Gerwig!

Continuano ad arrivare notizie su Barbie, nuovo film di Greta Gerwig, soprattutto per quanto riguarda gli attori che ne prenderanno parte. Adesso, dopo il recente ingresso di Emma Mackey nel cast della pellicola, arriva anche Hari Nef.

L'attrice è principalmente nota per le sue apparizioni in serie come The Marvelous Mrs. Maisel, And Just Like That..., Room 104, You, Camping e Transparent, mentre al cinema l'abbiamo ammirata in Assassination Nation. Presto la vedremo invece in vari prodotti, tra cui ricordiamo la commedia di Kyle Newman 1Up, nel dramma creato da Johanna Block Who Am I? e nel revival della ABC di LA Law.

Un periodo molto impegnativo dunque per Nef, che ha però trovato un buco nella sua schedule per prendere parte al film di Gerwig. Non sappiamo ancora quale ruolo interpreterà l'attrice, e la cosa non ci stupisce. Infatti la pellicola è avvolta nel mistero, e ancora non sono stati rivelati dettagli di trama o altri particolari. Sappiamo solo che Margot Robbie e Ryan Gosling saranno Barbie e Ken, ruoli sicuramente azzeccati per due attori come loro. L'attrice, tra l'altro, curerà anche la produzione del film con la sua LuckyChap Entertainment.

Con Robbie e Gosling nel cast ci saranno anche America Ferrara, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell, Emma Mackey e Alexandra Shipp. Non ci resta che attendere per avere altri dettagli.