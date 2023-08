Barbie guida ancora il box office: Oppenheimer e Tartarughe Ninja seguono, Shark 2 affonda

La stagione estiva al botteghino continua a gonfie vele e ancora trainata dal fenomeno Barbie, che negli Stati Uniti oggi affronta il suo terzo week-end davanti ai nuovi arrivati Tartarughe Ninja: Caos Mutante e Shark 2 - L'abisso.

Il film d'animazione della Paramount Pictures, nuovo capitolo del longevo franchise della Tartarughe Ninja, ha esordito venerdì con 9,3 milioni di dollari, in uno scontro testa a testa con Oppenheimer per il secondo posto nelle classifiche nazionali. Il film d'animazione, prodotto da Nickelodeon Movies e Point Grey Productions, ha aperto con le prime proiezioni in anteprima martedì sera e ora dovrebbe arrivare ad un debutto di cinque giorni da 42 milioni, come previsto dagli analisti che avevano anticipato un possibile esordio compreso tra i 35 milioni e i 45 milioni. Un buon esordio per una produzione dal budget di soli 70 milioni, soprattutto in attesa dei numeri dei mercati internazionali (in Italia il film uscirà il 30 agosto, guardate il trailer di Tartarughe Ninja).

Nel frattempo Shark 2: L'abisso rischia di affondare con 12 milioni nel suo giorno di apertura, una cifra che include i 3,2 milioni delle anteprime del giovedì. Il sequel guarda ad un esordio sull'intero week-end da 30 milioni, di molto inferiore ai 45 milioni con cui aprì Shark - Il primo squalo, il film originale del 2018.

Come anticipato in apertura, infine, Barbie non ha rivali con un terzo week-end da 54 milioni in Nord-America, dopo i 17 milioni conquistati venerdì 4 agosto. Di questo passo, il film di Margot Robbie dovrebbe superare il miliardo nei prossimi giorni.