Barbie, ecco quanto ha guadagnato Mattel dal film con Margot Robbie

Quanto ha guadagnato Mattel dal film di Barbie? Come con Nintendo e il film di Super Mario Bros, anche la famosa azienda di giocattoli ha avuto un ruolo nella creazione del film con Margot Robbie, e con l'immenso successo al box office c'è stato un importante ritorno economico.

In questi giorni infatti Barbie è diventato il maggior successo del 2023 al box office nonché il più grande incasso della storia centenaria di Warner Bros sia a livello domestico che a livello globale, con oltre 1,3 miliardi di dollari: ora, durante una conferenza stampa di Goldman Sachs avuta luogo giovedì 7 settembre, il direttore finanziario di Mattel Anthony DiSilvestro ha dichiarato che Barbie ha fruttato a Mattel la bellezza di 125 milioni di dollari di fatturato lordo, una cifra che include anche le vendite di giocattoli e prodotti di consumo legati al film.

Sempre giovedì, inoltre, il New York Times ha riferito che Mattel ha ottenuto il 5% degli incassi al botteghino di Barbie, nonché una percentuale dovuta a vari bonus in qualità di produttore del film e altre percentuali aggiuntive in qualità di titolare dei diritti della proprietà intellettuale della famosa bambola. Si tratta, sostanzialmente, quasi del triplo di ciò che ha guadagnato Margot Robbie con Barbie, dato che il successo del film ha fruttato all'attrice-produttrice circa 50 milioni di dollari, bonus compresi.

Considerate queste cifre, dunque, non stupisce che Mattel sia a lavoro su tanti nuovi film per il cinema basati sui suoi marchi più famosi.