Barbie, quanto può ancora guadagnare il film con Margot Robbie?

Quanto può ancora guadagnare Barbie? Il film prodotto e interpretato da Margot Robbie ha superato Super Mario Bros diventando il miglior incasso del 2023 al box office globale, ma ci sono margini di miglioramento?

La risposta è si, ovviamente, perché finché Barbie non sarà rimosso dalle sale continuerà a migliorare le proprie statistiche, ma è chiaro che il grosso dell'impresa è già stato compiuto e gli incassi di Barbie non miglioreranno significativamente da qui in avanti: non a caso, nei giorni scorsi Warner Bros ha fatto uscire Barbie in digitale, segno inequivocabile che la run nelle sale cinematografiche volge ormai al termine. Al momento della stesura di questo articolo, il totale di Barbie è un glorioso 1,38 miliardi di dollari, che potrebbe riuscire a superare il tetto degli 1,4 miliardi di dollari al box office globale nel corso del prossimo week-end, l'ottavo nella programmazione del film uscito originariamente il 21 luglio scorso.

Oltre ad essere diventato il miglior incasso di sempre nella storia centenaria di Warner Bros, e ad aver raggiunto la posizione numero 9 nella top10 dei miglior incassi della storia in Italia, Barbie è stato anche il 14esimo titolo a superare i 600 milioni di dollari al botteghino domestico dopo Star Wars: Il Risveglio della Forza (936,6 milioni di dollari, 2015), Avengers: Endgame (858,3 milioni di dollari, 2019), Spider-Man: No Way Home (814,1 milioni di dollari, 2021), Avatar (785,2 milioni di dollari, 2009), Top Gun: Maverick (718,7 milioni di dollari, 2022), Black Panther (700,4 milioni di dollari, 2018), Avatar: The Way of Water (684 milioni di dollari, 2022), Avengers: Infinity War (678,8 milioni di dollari , 2018), Titanic (674,2 milioni di dollari, 1997), Jurassic World (653,4 milioni di dollari, 2015), The Avengers (623,3 milioni di dollari, 2012), Star Wars: Gli ultimi Jedi (620,1 milioni di dollari, 2017) e Gli Incredibili 2 (608,5 milioni di dollari, 2018). Nella classifica all-time del box office globale, invece, Barbie si trova alla posizione numero 15.

Vale la pena di ricordare che Barbie tornerà per una settimana in IMAX a partire dal 22 settembre, con un nuovo montaggio che includerà scene inedite e che dovrebbe ulteriormente ingrossare gli incassi del film prima dell'uscita di Taylor Swift: The Eras Tour, che monopolizzerà il box office nel mese di ottobre.