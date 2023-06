Barbie, Greta Gerwing spiega perché ha scelto la bambola Mattel

Barbie non è il solito film sull'iconica bambola Mattel e l'intero cast lo ha capito non appena Greta Gerwing ha deciso di intraprendere un film sul mondo di Barbie ma, reduce da Lady Bird e Piccole donne, con una marcia diversa.

Il legame tra Barbie e Greta Gerwing si è sviluppato fino dall'infanzia e anche dopo: "Ho giocato con le bambole troppo a lungo - ha detto la regista a TIME Magazine - Lo facevo ancora alle medie. I bambini bevevano e io giocavo con le bambole". Ma mancava qualcosa: Barbie doveva essere esplorata fino in fondo, tutto il suo potenziale e anche ciò che poteva essere negativo in lei, oltre il rosa e le case da sogno che, parola di Margot Robbie, è tutto ciò che avete sempre sognato in un film di Barbie. Il franchise della bambola Mattel è tra più iconici, presentando per la prima volta una bambola lontana dalle mansioni di "mamma" e "moglie", ma che potesse diventare ogni cosa sul piano professionale: ma Barbie di Greta Gerwing andrà oltre, seppur il mondo rosa di Barbie possa ingannare tanto che Margot Robbie era convinta che il film non avrebbe mai visto la luce!

Barbie arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 21 luglio: manca poco per il debutto di Margot Robbie nei panni della bambola Mattel, ma si parla già di un sequel di Barbie!