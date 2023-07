Barbie, Greta Gerwig vuole Sylvester Stallone per dirigere il sequel! 'Sarebbe un onore'

Mettiamo subito in chiaro una cosa: noi, a Sylvester Stallone, lasceremmo dirigere e recitare anche i nostri filmini di famiglia, e siamo sicuri, dicendo ciò, di interpretare il pensiero di gran parte dei suoi fan. Ciò che non avremmo mai immaginato era di interpretare così anche quello di Greta Gerwig, che a Sly affiderebbe persino Barbie!

Nonostante al momento siano piuttosto scarse le chance di vedere un sequel di Barbie, infatti, la regista di Piccole Donne e Lady Bird non ha dubbi: qualora ce ne fosse la possibilità, lascerebbe volentieri il posto dietro la cinepresa all'attore di Rocky e Rambo, che alla regia ha già avuto modo di cimentarsi più di una volta (l'ultima nel 2010, in occasione del primo capitolo de I Mercenari).

"Voglio dire, sarebbe il benvenuto. Sarebbe un onore, sarebbe davvero un onore" sono state le parole con cui Greta Gerwig ha aperto alla possibilità. Insomma, di concreto non c'è ovviamente nulla, ma se è vero che siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni, lasciateci sperare che anche questo sogno possa materializzarsi: chiunque abbia una sceneggiatura da proporre al buon Sly si faccia avanti, e lo faccia in fretta! A proposito di cinema action, intanto, ecco in che modo Barbie si è preso gioco della Snyder Cut.