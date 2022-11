Barbie, Greta Gerwig temeva che il film con Margot Robbie le avrebbe distrutto la carriera

Barbie è uno dei film più attesi e chiacchierati della prossima stagione cinematografica e siamo pronti a scommettere che più di un collega vorrebbe essere al posto di Greta Gerwig, con un progetto del genere e un cast di quel livello: pare, però, che la regista di Piccole Donne abbia accettato il lavoro non senza qualche preoccupazione.

Dopo aver tessuto le lodi di Margot Robbie, Gerwig ha infatti ammesso di aver avuto qualche piccola riserva nel dire di sì alla proposta della produzione, temendo che, soprattutto a causa dei pregiudizi che spesso circondano brand e franchise storicamente rivolti soltanto ad un pubblico femminile, il film potesse letteralmente decretare per lei "la fine di una carriera".

"È stato terrificante. C'è qualcosa nel partire da una situazione simile che ti fa dire: 'Beh, tutto è possibile'. Quando cominciai a scriverlo avvertii come delle vertigini. Tipo, da dove cominciare? Quale sarà la storia?" sono state le parole di una Greta Gerwig evidentemente ancora abbastanza scossa dall'intero processo.

Vedremo cosa ne sarà della carriera della regista di Lady Bird dopo l'uscita di questo Barbie: l'hype, comunque, non potrebbe essere più alto di così! Recentemente, intanto, sempre Greta Gerwig ha promesso tanti, straordinari look per il Ken di Ryan Gosling nel film scritto a quattro mani con Noah Baumbach.