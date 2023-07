Barbie, Greta Gerwig sicura: ecco in che modo goderselo al meglio al cinema

BARBIE è sicuramente una delle pellicole più attese entro la fine dell'estate 2023, non solo perché si sta parlando della prima riproposizione live-action dei celebri bambolotti, ma anche perché tutta la campagna marketing ed il cast che compongono il film hanno sicuramente accentuato la curiosità di molti del pubblico.

In tutto questo ci si mette anche la stessa regista del film, Greta Gerwig, che intervistata da Collider ammette che non vede l'ora che la gente possa finalmente crogiolarsi nella dinamica e colorata esperienza visiva che proporrà loro questa pellicola, vissuta da lei come una vera e propria "esperienza personale".

Proprio per tutta l'attenzione che la cineasta ha riservato alla pellicola, auspica ed invita il pubblico intenzionato ad andare a vedere Barbie, di farlo nella sala cinematografica migliore possibile.

"Credo vada visto in Dolby, all'interno di una sala Atmos magari, questo perché questo film lo sento "mio"".

La Gerwig ha poi raccontato la sua esperienza personale nel vedere il suo lavoro proiettato in una sala di quel genere: "C'è qualcosa di stupefacente nel vedere un film, specie se il tuo, in una sala Atmos. Ho notato delle forme nelle nuvole a cui non avevo fatto caso fino a quel momento, era semplicemente bellissimo. Ogni parte di Barbie-Land era resa in modo meraviglioso. Ha cambiato il mio modo di vedere il film, emotivamente si merita un dieci".

E voi invece in che modo avete intenzione di approcciarvi al nuovo film con Margot Robbie e Ryan Gosling? In attesa che finalmente si possa guardarlo tutti, ecco il trailer di Barbie. Oltretutto, conosci i 5 film dell'estate per cui vale la pena andare in sala?