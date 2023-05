Barbie, Greta Gerwig ha scritto una poesia per convincere gli studios a fare il film!

Molto spesso i registi tentano di tutto per riuscire ad ottenere i finanziamenti per un progetto. Pare che questo sia capitato anche a Greta Gerwig per Barbie che, per convincere la major, ha scritto una poesia ispirandosi al "Credo" apostolico aiutata dal suo compagno Noah Baumbach.

A raccontarlo è stata la protagonista del film Margot Robbie durante una intervista esclusiva rilasciata a Vogue. "Greta ha scritto una poesia astratta su Barbie", ha raccontato. "E quando dico 'astratto', intendo che era super astratto" ha continuato spiegando quanto i tentativi di convincimento della Gerwig abbiano effettivamente aiutato. Durante l'intervento la Robbie ha parlato anche dell'ispirazione alla Hollywood classica di Barbie confermando quanto sia un film molto più ispirato di quanto molti pensano.

La Gerwig ha aggiunto quanto la poesia abbia delle assonanze con il "Credo" apostolico e di quanto la sceneggiatura del film non sia stata supervisionata da nessuno degli studios e della Mattel fino all'effettiva conclusione della scrittura della pellicola. La completa libertà creativa data nella prima fase di scrittura ha sicuramente aiutato nella riuscita di un prodotto originale e capace di raccontare una storia nuova e mai vista prima sul grande schermo.

Inizialmente Margot Robbie era convinta che Barbie non sarebbe stato realizzato poichè troppo bello. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!