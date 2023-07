Barbie, Greta Gerwig sulla 'rivalità' con Oppenheimer: 'I fan vedranno entrambi'

Per il momento la presunta "rivalità" tra Barbie e Oppenheimer, attesi entrambi al cinema il 20 luglio, ha prodotto solo un'ondata di divertentimeme a tema Barbenheimer: adesso la parola tocca a Greta Gerwig, regista del nuovo film sulla bambola Mattel.

Non è il primo scontro al box office per Christopher Nolan nella sua carriera, ma la "rivale" Greta Gerwig sembrerebbe aver preso questa sfida con una certa filosofia: "È tutto amore: raddoppia, raddoppia due volte - ha detto la regista di Lady Bird a The Hollywood Reporter - Penso che devi capire quale vuoi che sia la tua l'esperienza che sia prima Barbie e poi Oppenheimer o Oppenheimer e poi Barbie. Penso che devi fare tutti i viaggi".

Tra i due film non è mai stata registrata alcuna rivalità, se non quella suggerita dal fandom, dati i temi così diversi affrontati dalle due pellicole. Barbie è un racconto a tinte rosa dei dubbi esistenziali dell'amatissima bambola che apprende di non essere così perfetta come credeva in un clima anarchico e folle come sottolineato da Gerwig, mentre Oppenheimer è un film autobiografico sul fisico Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica e segue lo sviluppo dell'ordigno esplosivo negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Forse la visione di Barbie dopo Oppenheimer potrebbe smorzare un po' la tensione accumulata nei 180 minuti della pellicola di Christopher Nolan.