Barbie, Greta Gerwig ha rifiutato di usare la CGI per i piedi di Margot Robbie

L'uso della CGI al cinema è ormai prassi ma c'è chi ancora ne rifiuta l'utilizzo per alcuni dettagli. È il caso di Greta Gerwig, regista di Barbie, che ha dichiarato in una recente intervista di essersi rifiutata di usare la CGI per modificare i piedi della protagonista, Margot Robbie, nel film dedicato all'iconica bambola Mattel.

"C'è stata una piccola discussione all'inizio. Tutti dicevano 'Vai con la CGI sui piedi?' e ho pensato 'Oh, Dio! No, è terrificante! È un incubo'. Inoltre, Margot ha i piedi più belli. Ha dei bellissimi piedi da ballerina. Dovrebbe semplicemente aggrapparsi a quella sbarra e fare la scena" ha esclamato Gerwig.



La regista ha sottolineato che il film è sicuramente un grande progetto ma è altrettanto personale, e molte delle scelte su Barbie sono legate al ricordo nostalgico di essere cresciuta con la bambola negli anni '80:"È stato realizzato da così tante persone a cui importava. Anche il logo di Barbie che abbiamo usato è il logo che avevo da bambina negli anni '80. Ero nel negozio di giocattoli... avevamo le scatole larghe perché i capelli erano davvero voluminosi. Volevo il logo che mi piaceva".



Margot Robbie è stata protagonista anche in C'era una volta a... Hollywood di una scena con protagonisti i suoi piedi; anche in relazione a quella sequenza, Quentin Tarantino difese la sua ossessione per i piedi.



Per quanto concerne il film di Gerwig, Robbie ha confermato che nella sequenza i piedi sono i suoi:"Ci sono volute circa otto riprese, non erano così tante. Sono i miei piedi. Sono salita, avevano messo dei pezzi appiccicosi sul pavimento, come nastro biadesivo per le scarpe, in maniera tale che non si staccassero dal pavimento e che potessi togliere i piedi. Mi stavo aggrappando ad una sbarra ma questo è tutto. Non avevo un'imbracatura o cose del genere".



In un'intervista a Rolling Stone Greta Gerwig ha raccontato il disagio di Margot Robbie provato durante le riprese a Venice Beach.