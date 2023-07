Barbie: Greta Gerwig durante la première: 'Nulla a Hollywood accade senza sceneggiatori'

Alla Première di Los Angeles di Barbie, Greta Gerwig, regista del film con Margot Robbie e Ryan Gosling, si è presentata senza la compagnia del partner sentimentale e lavorativo Noah Baumbach, che ha deciso di non presenziare per rispettare lo sciopero degli sceneggiatori indetto dalla WGA.

Abbiamo già riportato le parole di Greta Gerwig a proposito di Barbie e, in occasione dell’anteprima di Los Angeles del film, ormai prossimo all’uscita, la regista non ha mancato di ringraziare il compagno Noah Baumbach, co-sceneggiatore dell’opera.

Queste le parole della filmmaker: “Il mio co-sceneggiatore e co-creatore, il mio partner in amore e nell’arte, Noah Baumbach non è qui. Sta sostenendo con passione la lotta della Writers Guild of America. Dalla prima riga all’ultimo taglio, questo film è suo più che di chiunque altro. È una ragazza Barbie. Nulla in Barbie è accaduto senza di lui e nulla a Hollywood accade senza gli sceneggiatori”.

Lo sciopero degli sceneggiatori va avanti dal 2 maggio 2023 e sta causando non pochi problemi per quanto riguardi la realizzazione e la programmazione sia televisive che cinematografiche e la WGA non sembra in alcun modo intenzionata a fermarsi senza aver raggiunto un accordo che soddisfi pienamente i suoi iscritti.

Il film di Greta Gerwig uscirà nei cinema italiani il 21 luglio 2023 e, in attesa di capire se riuscirà a essere sorprendente come la sua regista ha promesso, vi lasciamo al trailer di Barbie.