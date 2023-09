Barbie, Greta Gerwig parla della versione estesa IMAX: 'L'esperienza definitiva'

La versione estesa di Barbie per il circuito IMAX debutterà negli USA questo week-end, e nel corso di una nuova intervista promozionale la regista Greta Gerwig ha provato a tirare altra acqua al suo mulino spiegando perché i fan dovrebbero tornare al cinema per questa seconda edizione del film.

In un post pubblicato proprio dall'account ufficiale di IMAX sul social network X - che potete trovare nel link della fonte disponibile in basso - Greta Gerwig ha parlato dei vantaggi di vedere Barbie nel formato IMAX, le cui sale finora sono rimaste tutte prenotate da Universal per le proiezioni speciali di Oppenheimer di Christopher Nolan, uscito negli USA il 21 luglio scorso in contemporanea con Barbie: "Prima di tutto, sembra davvero incredibile", ha detto la regista. "Questo è senza dubbio il modo più soddisfacente di guardare Barbie per me, sembra davvero di entrare dentro quel mondo. Mi piace la sensazione di esserne quasi sopraffatta."

Warner Bros. Pictures ha confermato che Barbie tornerà al cinema per una settimana nelle sole sale del circuito IMAX, con una versione estesa del film che includerà un messaggio introduttivo di Greta Gerwig e una scena post-credit mai vista prima. L'obiettivo, al momento dell'annuncio di questa nuova edizione, era ovviamente quello di superare Super Mario Bros al box office globale per far diventare Barbie il film col maggiore incasso del 2023, cosa che però nel frattempo è già avvenuta: adesso, ogni incasso aggiuntivo andrà a migliorare il record dell'anno, ma ora addirittura Barbie potrebbe superare Jurassic World per entrare nella top10 dei maggior incassi all-time a livello domestico.

Restate sintonizzati per scoprire quanto incasserà Barbie nel suo primo week-end targato IMAX.