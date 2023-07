Barbie, Greta Gerwig parla del rapporto tra nostalgia e consumismo

In una recente intervista, Greta Gerwig ha avuto l'occasione di commentare la pellicola di prossima uscita Barbie, e, in particolare, tutti i desideri che potrebbe istillare nel pubblico: basti pensare alla volontà di acquistare una bambola Mattel. Cosa ne pensa la regista al riguardo?

"È interessante" ha dichiarato, "perché proprio oggi ho parlato con alcuni collezionisti, che continuavano a ripetere: 'Ho tutte le bambole e tutto il resto'. In realtà, io, in quanto adulta, non mi definirei una collezionista. Ma conta quel che ti entusiasma di più. Se ottenere una Totally Yo-Yo Nikki ti renderà felice, allora fallo".

A partecipare nell'intervista è anche America Ferrera, interprete di Gloria. "Durante la prima ripresa" ha ricordato, "Margot [Robbie] si svegliava nel letto a forma di cuore durante il suo giorno preferito. E guardando lo schermo... sì, ho iniziato a piangere. Continuato a pensare: 'Non posso credere che sia tutto così bello, premuroso e significativo, e che finalmente abbiamo un film su un'icona femminile che tutte le donne meritano'. È la storia di cui avevano bisogno". Era il febbraio 2022 quando America Ferrera si aggiunse al cast di Barbie.

Diretto da Greta Gerwig, Barbie è il primo adattamento cinematografico live action dell'iconica bambola Mattel e racconta la storia – appunto – di quest'ultima, la quale, esiliata da Barbieland, finisce nel mondo reale e tenta di raggiungere la felicità più autentica. Nel cast, oltre a Robbie e Ferrera, figurano anche Ryan Gosling, Kate McKinnon, Issa Rae, Resha Perlman e altri celebri attori.

Il film debutterà in sala il 20 luglio 2023. Eppure, non dimentichiamoci dei progetti ben più "oscuri": Christine Vachon ricorda il suo film proibito sulle bambole, che ha richiesto l'intervento di Mattel.