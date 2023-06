Barbie, Greta Gerwig e Margot Robbie rispondono all'appello di Tom Cruise per il cinema

Nei giorni scorsi Tom Cruise ha lanciato un appello social ai fan, invitandoli a frequentare le sale cinematografiche anche nel periodo estivo e ricordando i numerosi film attesi che usciranno nelle prossime settimane. L'attore ha pubblicato delle foto che lo ritraggono con Christopher McQuarrie e dei biglietti del film Barbie.

L'appello di Tom Cruise è stato raccolto proprio dalle due protagoniste di Barbie, dietro e davanti la macchina da presa. Greta Gerwig, regista, e Margot Robbie, protagonista, hanno pubblicato delle foto con i biglietti di Indiana Jones e il quadrante del destino, Mission: Impossible - Dead Reckoning e Oppenheimer.

Insieme alle foto la didascalia:"Missione: accettata!". Il tweet di Cruise invitava le persone a non abbandonare le sale nel periodo estivo:"Questa estate è piena di film fantastici da vedere al cinema. Congratulazioni, Harrison Ford, per i 40 anni di Indy e uno dei personaggi più iconici della storia. Adoro i double feature, e non c'è nulla di più esplosivo (o più rosa) di una doppia proiezione con Oppenheimer e Barbie".



Il film diretto da Greta Gerwig racconta la storia di Barbie (Margot Robbie), che viene cacciata da Barbie Land perché ritenuta non perfetta. A quel punto la protagonista si avvierà verso il mondo degli esseri umani per cercare la serenità perduta.

Nel cast anche Ryan Gosling nel ruolo di Ken.



In una recente intervista, Greta Gerwig ha spiegato perché ha scelto Barbie per il suo nuovo film da regista.