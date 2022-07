Barbie, Greta Gerwig innamorata dell'audizione di Hari Nef: 'Ha colto lo spirito del film'

Il cast di Barbie è strapieno di star, a partire dai suoi protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, ma la regista della pellicola Greta Gerwig sembra essere rimasta particolarmente colpita dal provino di Hari Nef.

L'ingresso di Hari Nef nel cast di Barbie era stato annunciato lo scorso aprile, e a quanto pare l'attrice di Assassination Nation e And Just Like That... ha letteralmente conquistato la regista, sceneggiatrice e produttrice della pellicola Greta Gerwig.

"Ho visto il videotape dell'audizione di Hari per Barbie e ho dato di matto" ha rivelato Gerwig ai microfoni di Vogue "Sono corsa nell'ufficio dei produttori con il computer, ho premuto play e ho detto 'Eccolo! Questo è il nostro film!".

"Aveva quella gioia e quella giocosità, quello humor brillante, intelligente che rispecchiava esattamente il tono [che volevamo dare al film]: consapevole, ma non insolente; allegro, ma non insipido" ha poi continuato.

Nerf, attrice trans, aveva in precedenza parlato della sua connessione personale con la celebre bambola: "Mia madre mi capiva, e mi comprava volontariamente le Barbie. Ma sapevo comunque che stavo facendo qualcosa di strano per gli altri quando eravamo da Toys 'R' Us [e mi fermavo davanti agli scaffali delle bambole]".

Il film di Barbie arriverà a luglio 2023 nelle sale.