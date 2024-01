Barbie e Greta Gerwig sono un'illusione: per le registe donne a Hollywood è ancora dura

Barbie di Greta Gerwig è stato il maggior successo del 2023 a livello globale, ma secondo un nuovo studio sullo stato delle registe donne a Hollywood, condotto da Martha Lauzen dello Stato di San Diego e Stacy L. Smith della Annenberg Inclusion Initiative, si tratta soltanto di un'illusione.

Gli ultimi rapporti degli accademici sui rispettivi progressi inclusivi del settore gettano una secchiata d'acqua ghiacciata su eventuali celebrazioni, ritenute premature e 'causate' dal successo di alto profilo di Barbie di Greta Gerwig, la migliore performance al botteghino dell’anno (curiosamente in Italia Barbie è stato superato da C'è ancora domani, diretto da Paola Cortellesi), ma anche da titoli come Past Lives di Celine Song, che ha ricevuto il punteggio Metacritic più alto.

"Inclusion in the Director's Chair" di Annenberg esamina annualmente i 100 film di maggior incasso dell'anno mentre "The Celluloid Roof" del Centro SDSU per lo studio delle donne in televisione e alcinema tiene traccia delle 250 migliori uscite dell'anno, ed entrambi gli studi concludono che le donne rappresentano ancora una piccolissima minoranza. Nel complesso, l’83% dei 250 film di maggior incasso del 2023 sono stati diretti esclusivamente da uomini, mentre solo il 4% ha impiegato almeno 10 donne in ruoli chiave dietro le quinte. “È l’illusione definitiva: il trionfo di Greta Gerwig, per quanto meritato, smentisce la disuguaglianza che pervade l’industria cinematografica tradizionale”, ha dichiarato Lauzen. “I numeri raccontano la vera storia. Dietro le quinte, i rapporti di genere a Hollywood rimangono drammaticamente sbilanciati a favore degli uomini”.



A questo proposito segnaliamo che molto presto per la prima volta un film di Star Wars sarà diretto da una donna.