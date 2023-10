Barbie, Greta Gerwig girava per i cinema in incognito durante le proiezioni

Se dovessimo tirare le somme dell'estate appena trascorsa dal punto di vista cinematografico, non c'è dubbio che il film Barbie si sia aggiudicato il titolo di film evento di quest'anno. L'afflusso nelle sale di persone in abiti rosa sgargiante ne è stata una prova indiscutibile.

Ma ecco che, ora che la corsa nelle sale del film si è finalmente conclusa, veniamo a sapere una notizia veramente curiosa che riguarda colei che lo ha diretto, la regista Greta Gerwig.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter infatti, ha rivelato che durante il primo week end di Barbie nelle sale si è recata in segreto in diversi cinema di New York per vedere la reazione degli spettatori alla pellicola con Margot Robbie.

"Sono stata in giro per diversi cinema e rimanevo in fondo alla sala". La cineasta ha anche commentato il responso del pubblico: "Credo sia stato davvero commovente, mi ha dato una sensazione tipo: 'La canzone che è nel mio cuore adesso suona anche in quello degli altri'".

Con un budget dichiarato di 145 mila dollari, il film in rosa è riuscito a portarsi a casa l'invidiabile cifra di ben 1,4 miliardi di dollari ameriani.

