Barbie, Greta Gerwig senza freni: 'volevamo qualcosa di anarchico e folle'

Greta Gerwig è pronta a vedere debuttare il suo Barbie nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e in una lunga intervista con il The Guardian, la regista ha parlato, tra le altre cose, di quanta follia abbia richiesto la realizzazione del film sull’iconica bambola conosciuta in tutto il mondo.

Dopo avervi raccontato del grandissimo lavoro fatto da Margot Robbie durante le riprese di Barbie per tenere il cast unito e creare un ambiente di lavoro divertente, oggi parliamo della fatica creativa fatta da Greta Gerwig per creare qualcosa che rendesse giustizia al giocattolo e allo stesso tempo fosse cinematograficamente sconvolgente.

La Gerwig ha raccontato di aver scritto una poesia per presentare il suo film alla produzione e poi di aver lavorato alla sceneggiatura insieme a suo marito, Noah Baumbach durante la pandemia, quando la situazione dell’industria era più che traballante: “C’era questa sensazione di volere fare qualcosa di anarchico, selvaggio e completamente fuori di testa. Se mai saremmo potuti tornare al cinema, lo avremmo voluto fare con qualcosa di totalmente pazzo”.

La Gerwig ha continuato spiegando che parte di quell’anarchia sia derivata dall’isolamento dovuto alla pandemia e da quella sensazione di essere soli.

C’è ancora molto da capire a proposito del film di Barbie, con la maggior parte dei dettagli importanti che non sono ancora stati rivelati proprio per esasperare il senso di sorpresa che la filmmaker ha voluto creare.

In attesa di capire se l’opera della Gerwig riuscirà nel suo intento, vi lasciamo alle sue parole a proposito della scelta di Ryan Gosling per Barbie.