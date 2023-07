Barbie, Greta Gerwig:'Ero sicura che Ryan Gosling fosse giusto per Ken'

In una intervista concessa a Rolling Stone, la regista di Barbie Greta Gerwig si è soffermata sulla scelta dell'attore per il ruolo di Ken, affermando che sin dall'inizio l'unico nome nella sua testa era quello di Ryan Gosling. Gerwig ha raccontato nei dettagli il sentiero tortuoso che ha portato la star di La La Land al film.

"È stato sempre e solo Ryan Gosling, ed è stato un lungo viaggio. Margot ed io non avremmo accettato un 'no' come risposta" ha dichiarato la regista. Greta Gerwig dirigerebbe un film di supereroi ma per il momento è totalmente concentrata su questo nuovo film, uno dei più attesi del 2023.



La star di Frances Ha non aveva mai incontrato prima Gosling ma era convinta che fosse l'attore perfetto per il ruolo:"Dal momento in cui Margot è venuta da me e ho compreso che lo stavamo facendo per Margot, ho capito che lo stavamo facendo anche per Ryan. E non conoscevo affatto Ryan. Non l'avevo mai incontrato. Ero solo sicura, e non appena ci ho pensato mi ha reso così felice. Chi altro potrebbe farlo? È un mix tra Marlon Brando che incontra Gene Wilder che incontra John Barrymore che incontra John Travolta".



Barbie, diretto da Greta Gerwig, sarà nelle sale dal prossimo 20 luglio. Nel cast, oltre a Robbie Gosling, anche America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman, Hari Nef e Alexandra Shipp.



Nell'intervista Gerwig ha confermato che i piedi di Margot Robbie non sono in CGI, smentendo le voci circolate nelle scorse settimane.