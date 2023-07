Barbie, Greta Gerwig:'Ecco perché nel film non c'è Barbie nella versione cultura pop'

Mancano pochissimi giorni all'uscita nelle sale di Barbie, il nuovo film diretto da Greta Gerwig e con protagonista Margot Robbie nel ruolo della protagonista. Nel film saranno presenti diverse versioni della bambola Mattel, che nel corso degli anni ha creato molte bambole ispirate anche al tema della cultura pop.

Una versione che però nel film non sarà presente, come ha specificato Greta Gerwig:"Ne ho guardate un sacco, c'erano le versioni della cultura pop, e poi c'erano anche altri giocattoli che ha Mattel, perché hanno un sacco di giocattoli diversi. Hanno Hot Wheels e hanno Barney, hanno tutte queste cose diverse. Ma alla fine sembrava che volessimo rimanere nel regno delle cose che sono solo autoreferenziali di Barbie, non so se mi spiego. Tranne Proust Barbie".



Greta Gerwig ha elogiato la protagonista per la sua capacità di bilanciare perfettamente i due ruoli, quello da attrice protagonista e da produttrice del film, anche se ha svelato un momento di disagio vissuto da Margot Robbie sul set.



Al fianco di Robbie il protagonista maschile sarà Ryan Gosling nel ruolo del fidanzato di Barbie, Ken. L'attore è stato sin da subito individuato come l'interprete perfetto per il ruolo.

Greta Gerwig ha dichiarato che Ryan Gosling è sempre stato Ken nella sua testa e non ha pensato a nessun altro attore.



Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sulle ultimissime novità prima dell'uscita nelle sale.