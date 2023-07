Barbie, Greta Gerwig:'Ecco perché ho dovuto cancellare i camei di due star'

Il cast di Barbie è ricco di star, a partire dai due protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Ma nella lista di interpreti del film potevano comparire anche due nomi che inizialmente avrebbero dovuto partecipare alle riprese con due camei ma che alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca. Greta Gerwig ha spiegato il motivo.

Si tratta di Timothée Chalamet e Saoirse Ronan, due habitué del cinema di Greta Gerwig. Entrambi sono apparsi nei due precedenti film della regista, Lady Bird e Piccole donne.

Greta Gerwig è molto affezionata ad entrambi e avrebbe voluto la loro presenza nel cast:"Doveva essere una specie di cosa piccola, perché all'epoca era lei a produrre [Saoirse Ronan], cosa per la quale sono molto orgogliosa di lei. E ovviamente è fantastico ma sarebbe stato un cameo speciale. Avrebbe dovuto fare un cameo speciale con Timmy [Timothée Chalamet] ma entrambi non hanno potuto farlo e mi ha dato molto fastidio. Ma gli voglio così tanto bene".



Un'assenza che per Greta Gerwig è stata quasi come l'assenza dei propri figli:"Mi è sembrato di fare qualcosa senza i miei figli. Voglio dire, non sono la loro mamma ma in un certo senso mi sento come se lo fossi". Per divergenze lavorative i camei di Ronan e Chalamet, impegnato nella lavorazione di Willy Wonka, sono saltati.



Greta Gerwig ha difeso il lavoro degli sceneggiatori, ancora impegnati nello sciopero dopo il mancato accordo di qualche settimana fa. Il compagno della regista, Noah Baumbach, ha deciso di disertare la première di Barbie proprio per questo motivo.



