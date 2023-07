Barbie, Greta Gerwig dirigerebbe un film di supereroi? 'Certo che sì'

Mentre la Gerwig ci strega con gli iconici piedi da Barbie di Margot Robbie, rivela anche un certo interesse verso un'altra tipologia di film.

In una recente intervista per Rolling Stones, Greta Gerwig ha rivelato la sua posizione riguardo alla possibilità di dirigere un film di supereroi in futuro:

"Sì, certo. Dovrebbe essere qualcosa per cui ho un sentimento e una relazione. Un film d'azione ben girato e ben eseguito è semplicemente incredibile. È una danza. Non ho mai fatto niente del genere. Ma anche in piccolo , lavorando con il coordinatore degli stuntman che ha fatto la coreografia dei combattimenti su Barbie, era semplicemente affascinante. È stato così divertente parlare con lui". La risposta è chiara: la regista è sicuramente aperta all'idea, ma l'idea la deve convincere e appassionare.

Poi ha aggiunto: "Penso che probabilmente ogni regista abbia in testa un campionato di baseball fantasy su quali film vuole realizzare. Ci sono alcuni film che mi piacerebbe realizzare che richiedono una grande tela. Allo stesso tempo, ho visto così tanti registi muoversi tra film più grandi e film più piccoli: Chloé Zhao che fa Nomadland e realizza Eternals. O Steven Soderbergh, o anche il mio amico del fine settimana Chris Nolan. Ha realizzato la trilogia del Cavaliere Oscuro - e sono meravigliosi - e poi ha realizzato The Prestige, che non è un film minuscolo, ma non è nemmeno la stessa cosa. Voglio recitare in molti mondi diversi. Questo è l'obiettivo."

Per concludere, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Barbie. Se ve lo siete perso, correte a guardarlo!